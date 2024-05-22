В Китае стартовали продажи нового гибридного Chery Tiggo 9

Китайская компания Chery выводит на рынок новую гибридную версию кроссовера Tiggo 9, только на родине она будет продаваться под названием Fulwin T9. Цены в Китае начинаются от 129 900 юаней (примерно 1 657 000 рублей)

Внешне гибрид отличается закрытой решёткой радиатора в цвет кузова с рядом вертикальных прорезей и подсвечивающимся логотипом бренда. По габаритам новинка чуть меньше своего бензинового собрата: 4795/1930/1738 мм., при колесной базе в 2770 мм. Салон имеет как 5-, так и 7-местную компоновку сидений. Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели установлен 15,6-дюймовый 2.5К, экран мультимедийной системы и цифровая “приборка” на 10,25 дюймов. Также имеется беспроводная зарядка мощностью 50Вт, аудиосистема от Sony с 14 динамиками, 256-цветная подсветка, система распознавания лиц Super ID, система мониторинга за состоянием водителя и ассистент с искусственным интеллектом.

Fulwin T9 приводится в движение гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый TGDI мощностью 154 л.с. и один электромотор на 201 л.с. заявленный разгон до “сотни” - 7 с. Емкость аккумулятора - 19,43 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 120 км., а в гибридном режиме 1400 км.