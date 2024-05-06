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6 май 2024

Гибридная версия Сhery Tiggo 9 подешевела из-за возросшего спроса

Гибридная версия Сhery Tiggo 9 подешевела из-за возросшего спроса
Автор фото: фирма-производитель

Предпродажи гибридного кроссовера Сhery Fulwin T9 стартовали в конце прошлого месяца, при этом компания объявила акцию, что если объем заказов превысит 20 000 экземпляров, то итоговая стоимость кроссовера будет снижена на 20 000 юаней. Теперь автомобиль оценивается от 139 900 юаней, что составляет примерно 1 815 000 рублей

В основе конструкции та же платформа, что и у бензинового Tiggo 9. По дизайну модели также похожи, единственное - у гибрида вместо привычной решетки радиатора заглушка с рядом горизонтальных прорезей. Салон выделяется двумя раздельными экранами “приборки” (10,25 дюймов) и мультимедийной системы (15,6 дюймов) на передней панели, а также минималистичным центральным тоннелем с двумя беспроводными зарядками и шайбой управления системами автомобиля. В более дорогих комплектациях имеется 8-дюймовая аудиосистема от Sony, камеры мониторинга состояния водителя и комплекс ассистентов помощи вождению второго уровня.

Fulwin T9 оснащен гибридной системой Chery Kungpeng Super Performance C-DM, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с. (220 Нм) и одного электродвигателя на 204 л.с. (310 Нм). Суммарная мощность - 360 л.с. и 530 Нм. Максимальная скорость - 180 км/ч. Заявленный разгон до “сотни” - 4,26 с. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 19,4 кВт*ч. В гибридном режиме запас хода теоретически может достигать 1400 км (WLTC), а на электротяге - 120 км (CLTC). Отмечается, что пополнить заряд с 30% до 80% можно примерно за 20 минут.  Средний расход - 5,2 л на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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