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27 сен 2024

В Китае стартовали продажи обновленного гибридного Chery Tiggo 9 с запасом хода 1400 км

В Китае стартовали продажи обновленного гибридного Chery Tiggo 9 с запасом хода 1400 км
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery запустила в Китае продажи обновленного кроссовера Tiggo 9. Автомобиль получил доработки в дизайне и оснащении. Покупатели могут выбрать между гибридной силовой установкой и традиционным ДВС. Цены стартуют от 152 900 юаней (примерно 2 000 000 рублей)

Следует уточнить, что вышедший в Поднебесной Tiggo 9 - это не та же модель, которая появится на российском рынке. Наш автомобиль будет отличаться дизайном и габаритами. Китайская “девятка” получила иную решетку радиатора с множеством вертикальных прорезей и другой передний бампер с широким воздухозаборником. Точные габариты модели остались прежними: 4820/1930/1699 мм., при колесной базе в 2820 мм. Интерьер в целом остался прежним. Изменились только материалы отделки, и в палитру цветов добавили новые оттенки. На передней панели установлен 24,6-дюймовый дисплей, разделенный на два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Дополнительно имеется 50-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности. 

Стандартный Tiggo 9 оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Заявленный средний расход топлива - 7,5 л. Привод может быть передний или полный. Гибридная “девятка” получила систему C-DM с 1,5-литровым мотором мощностью 209 л.с. и одним электродвигателем на 224 л.с. Коробка - 3-ступенчатая DHT. Емкость аккумулятора - 19,43 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 106 км, а в гибридном режиме - 1400 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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