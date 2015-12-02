Новое поколение Chevrolet Corvette - Богатый скороход

Суперкар Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения позиционируется как самая мощная и технически совершенная спортивная версия американской модели

«Заряженное» купе легко опознать по увеличенным воздухозаборникам и оригинальным элементам обвеса, благодаря которым прижимная сила выросла сразу на 70%. Салон отделан по меркам спорткаров без преувеличения шикарно. Предлагаются кожаные ковшеобразные кресла с функцией подогрева и вентиляции, климат-контроль и премиальная аудиосистема Bose. Уже в базовой комплектации спорткару выделены электронно-управляемые амортизаторы Magnetic Ride и карбон-керамическая тормозная система. В моторном отсеке установлен 6,2-литровый бензиновый V8, развивающий 755 л.с. и 969 Нм. Впервые в качестве трансмиссии предложена не только 7-ступенчатая «механика», но и 8-диапазонный «автомат».