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4 июн 2024

Новый Chevrolet Corvette ZR1 станет самым мощным в семействе

Новый Chevrolet Corvette ZR1 станет самым мощным в семействе

Компания Chevrolet опубликовала тизер-видео нового Corvette ZR1 со звуком рева мотора. Благодаря этому двигателю автомобиль станет самым мощным в своем семействе

Автомобиль может получить 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Такое предположение можно сделать благодаря “пасхалке” в виде ракеты на 10 секунде видеоролика. Такой рисунок выштамповывается на различных частях двигателя LT6 V-8 Z06. Атмосферный Z06 имеет мощность в 670 л.с., а если его оснастят двумя нагнетателями, то его отдача может значительно увеличиться.  

Однако, судя по преобладающим синим тонам на видео, можно также предположить, что Corvette ZR1 получит гибридную силовую установку. Вероятно, к презентации автомобиля, которая должна состояться этим летом, мы получим больше информации.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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