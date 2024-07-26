Автомобильный портал Motorpage
26 июл 2024

Chevrolet представил 1064-сильный Corvette ZR1

Chevrolet представил 1064-сильный Corvette ZR1
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet рассекретила свою главную новинку - суперкар Corvette ZR1. Автомобиль получил 5,5-литровый V8 мощностью 1064 л.с., что является рекордом в семействе

Двигатель под индексом LT7 - это не просто более мощная модификация LT6 от Corvette Z06, а полностью модернизированный агрегат с двумя турбокомпрессорами, цилиндрами, а также с новыми системами охлаждения и впрыском топлива. Мотор развивает 1064 л.с. при 7000 об/мин и 1123 Нм крутящего момента от 3000 до 6500 об/мин. Для справки, предыдущий самый мощный Corvette с 6,2-литровым V8 развивал 755 л.с. С новым мотором  Corvette ZR1 достигает максимальной скорости в 346 км/ч. Точные значения разгона до “сотни” пока не приводятся.

Инженеры постарались снизить массу автомобиля, сделав часть кузовных деталей из углеродного волокна. Это касается и новой крыши, которая также позволяет сместить центр тяжести автомобиля. Внешне автомобиль очень похож на предыдущую модификацию, включая Z06, однако более развитый аэродинамический обвес придает обновленной модели больше оригинальности. Сходство касается и салона, где на передней панели расположился 12-дюймовый экран “приборки” и 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. За доплату можно добавить уникальную отделку сидений и дверных карт.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Chevrolet Corvette ZR1 станет самым мощным в семействе

04 июня 2024
Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1

15 апреля 2024
Chevrolet Corvette 1987 года

Взгляните на уникальный электрический Corvette

11 мая 2023
Chevrolet Corvette E-Ray (2024)

Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки

24 апреля 2023

Взгляните на уникальный Chevrolet Corvette

28 декабря 2022
Chevrolet Corvette

Раскрыта внешность гибридного Chevrolet Corvette

09 декабря 2022

 Новости Chevrolet Corvette

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour X70 Plus - jetour x70 plus (2023) получилось как всегда Тест драйв
24 июля 2024

Jetour X70 Plus
"Получилось как всегда"
JAC T9 - jac t9 (2024) тридевятое царство
Тест драйв
19 июля 2024

JAC T9
"Тридевятое царство"
Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность
Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 1 4