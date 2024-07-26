Chevrolet представил 1064-сильный Corvette ZR1

Компания Chevrolet рассекретила свою главную новинку - суперкар Corvette ZR1. Автомобиль получил 5,5-литровый V8 мощностью 1064 л.с., что является рекордом в семействе

Двигатель под индексом LT7 - это не просто более мощная модификация LT6 от Corvette Z06, а полностью модернизированный агрегат с двумя турбокомпрессорами, цилиндрами, а также с новыми системами охлаждения и впрыском топлива. Мотор развивает 1064 л.с. при 7000 об/мин и 1123 Нм крутящего момента от 3000 до 6500 об/мин. Для справки, предыдущий самый мощный Corvette с 6,2-литровым V8 развивал 755 л.с. С новым мотором Corvette ZR1 достигает максимальной скорости в 346 км/ч. Точные значения разгона до “сотни” пока не приводятся.

Инженеры постарались снизить массу автомобиля, сделав часть кузовных деталей из углеродного волокна. Это касается и новой крыши, которая также позволяет сместить центр тяжести автомобиля. Внешне автомобиль очень похож на предыдущую модификацию, включая Z06, однако более развитый аэродинамический обвес придает обновленной модели больше оригинальности. Сходство касается и салона, где на передней панели расположился 12-дюймовый экран “приборки” и 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. За доплату можно добавить уникальную отделку сидений и дверных карт.