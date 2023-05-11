Взгляните на уникальный электрический Corvette

Казалось бы, Chevrolet только сейчас занялась электрификацией своего флагманского спорткара, однако в истории компании уже были подобные проекты - один из них перед вами.

Надо сказать, что GM имеет лишь косвенное отношение к разработке, всю начинку сделала компания Motorola - двигатель, батареи и т.д. К слову, силовая установка здесь развивает 270 лошадиных сил.

Аккумуляторы, разумеется, разряжены в ноль и требуют замены, так как машину создали более двадцати лет назад и она долгое время стояла без движения. Да и сама технология здесь древняя - установлены батареи свинцово-кислотного типа, которыми уже давно никто не пользуется. К машине прилагается большое количество технической документации. Электрические схемы должны помочь в восстановлении машины. Аукционный дом, который продаёт данный спорткар уже заявил о том, что к лоту проявляют интерес несколько тюнинг-ателье.