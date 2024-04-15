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15 апр 2024

Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1

Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet опубликовала тизер новой модификации суперкара Corvette, которая получила традиционное название ZR1. Официальная презентация автомобиля состоится этим летом

Chevrolet Corvette ZR1 получит 5,5-литровый турбомотор V8, мощность которого превысит 800 л.с. Он устанавливается на версиях Z06, но на них он развивает 670 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Вероятно, мощность на ZR1 повысят благодаря паре новых турбокомпрессоров. Пока рекорд по разгону до “сотни” в семействе Corvette принадлежит гибридному E-Ray - 2,5 c., но ожидается, что ZR1 сможет побить этот показатель.

Дизайн на данный момент не раскрывается, но если вглядываться в тизер, можно заметить, что ZR1 получит крупное антикрыло и массивный передний бампер. Это подтверждают и ранее опубликованные шпионские снимки ZR1 в камуфляже во время тестов на треке.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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