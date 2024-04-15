Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1

Компания Chevrolet опубликовала тизер новой модификации суперкара Corvette, которая получила традиционное название ZR1. Официальная презентация автомобиля состоится этим летом

Chevrolet Corvette ZR1 получит 5,5-литровый турбомотор V8, мощность которого превысит 800 л.с. Он устанавливается на версиях Z06, но на них он развивает 670 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Вероятно, мощность на ZR1 повысят благодаря паре новых турбокомпрессоров. Пока рекорд по разгону до “сотни” в семействе Corvette принадлежит гибридному E-Ray - 2,5 c., но ожидается, что ZR1 сможет побить этот показатель.

Дизайн на данный момент не раскрывается, но если вглядываться в тизер, можно заметить, что ZR1 получит крупное антикрыло и массивный передний бампер. Это подтверждают и ранее опубликованные шпионские снимки ZR1 в камуфляже во время тестов на треке.