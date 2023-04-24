Автомобильный портал Motorpage
24 апр 2023

Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки

Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки
Автор фото: фирма-производитель

Когда человек покупает спорткар, то он наверняка однажды доберется до гоночного трека. Автопроизводители даже организовывают специальные клубные заезды для владельцев. Вот только поучаствовать в них могут не все

Интересная ситуация сложилась с новенькими Chevrolet Corvette. Будущих покупателей Chevrolet Corvette E-Ray ожидает неприятный сюрприз: самый динамичный представитель семейства за всю историю модели не будет допущен на клубные гонки из-за повышенной пожароопасности.

Оказывается, Национальная ассоциация владельцев Chevrolet Corvette, которая и курирует все заезды выпустила официальный запрет на участие гибридов в гонках – обращает на себя внимание и другой нюанс: даже если владельцы электрифицированных «Корветов» приедут на соревнования в качестве зрителей, то они должны будут запарковать свои машины на расстоянии не менее чем в 30 футов (9,1 метра) от сооружений и других транспортных средств.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Взгляните на уникальный Chevrolet Corvette

28 декабря 2022
Chevrolet Corvette

Раскрыта внешность гибридного Chevrolet Corvette

09 декабря 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд

30 ноября 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Владелец Chevrolet Corvette сможет сам себе собрать двигатель

13 сентября 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Chevrolet заплатит по пять тысяч долларов владельцем «Корветов», лишь бы те от них не отказались

26 июля 2022
Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette превратится в гибрид, а чуть позже в электрокар

26 апреля 2022

 Новости Chevrolet Corvette

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"

Написано новостей:

3 2 8 7 7