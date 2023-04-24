Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки

Когда человек покупает спорткар, то он наверняка однажды доберется до гоночного трека. Автопроизводители даже организовывают специальные клубные заезды для владельцев. Вот только поучаствовать в них могут не все

Интересная ситуация сложилась с новенькими Chevrolet Corvette. Будущих покупателей Chevrolet Corvette E-Ray ожидает неприятный сюрприз: самый динамичный представитель семейства за всю историю модели не будет допущен на клубные гонки из-за повышенной пожароопасности.

Оказывается, Национальная ассоциация владельцев Chevrolet Corvette, которая и курирует все заезды выпустила официальный запрет на участие гибридов в гонках – обращает на себя внимание и другой нюанс: даже если владельцы электрифицированных «Корветов» приедут на соревнования в качестве зрителей, то они должны будут запарковать свои машины на расстоянии не менее чем в 30 футов (9,1 метра) от сооружений и других транспортных средств.