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23 мар 2021

Citroen привез в Россию Berlingo Multispace

Citroen привез в Россию Berlingo Multispace
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за пассажирским Peugeot Partner Crossway Stellantis привез на российский рынок и пассажирский Berlingo

Агрегаты у Berlingo ровно те же, что и у Partner. Два мотора -  бензиновый 1.6 на 115 лошадиных сил и дизельный агрегат аналогичного объема, но с меньшим табуном в девяносто коней. Трансмиссии две -  механика и автомат. Последний доступен лишь для бензинового мотора. Фактически все изменения сводятся лишь к некоторым стилистическим решениям по внешности и салону.

Что касается оснащения, то уже в базе автомобиль обладает кондиционером и прочими полезными опциями вроде контроля давления в шинах. С ростом комплектаций фургончик можно дооснастить и мультимедийной системой, и парктрониками и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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