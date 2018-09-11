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11 сен 2018

Продажи нового Berlingo от Citroën стартовали в Европе

Продажи нового Berlingo от Citroën стартовали в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный ситроен Берлинго стал воплощением функциональности и комфорта

Минивэны данной модели быстро стали популярными, что связано с удобством и просторностью салона в совокупности с очень невысокой стоимостью автомобиля. Citroën Berlingo традиционно объединяет в себе параметры семейных авто и фургонов. Помимо новой футуристической внешности, новый Berlingo отличается от предыдущего поколения подросшими габаритами, увеличенным углом поворота колес и сокращенным передним свесом кузова. Колесная база выросла почти на 5см. Все изменения связаны с применением новой платформы EMP2. Стоит отметить, что новая модель вышла на рынок в 2 версиях - 5-ти местной M, а также 7-ми местной удлиненной XL.

Салон образцового минивэна досконально продуман в плане функциональности и удобства. Предусмотрено три автоматически складываемых сиденья заднего ряда. Существенное изменение коснулось багажника, объем которого увеличился до 775 литров. Приятным сюрпризом для любителей семейных авто станет широкая гамма дизельных двигателей мощностью 75, 100 и 130 л.с. Бензиновые версии рассчитаны на мощность 110 и 130 л.с. Двигатели мощностью 130 л.с. предусматривают использование в паре с автоматической коробкой на 8 передач.

Новые Берлинго, стоимость которых варьируется в пределах 22-35 тысяч евро, оснащены передовыми вспомогательными системами. Помимо электронного блока контроля курсовой устойчивости ESP, владельцы получат и электронного ассистента контроля за сцеплением шин Grip Control. Он позволяет водителю с помощью переключателя на панели приборов выбрать один из пяти возможных режимов движения, которые значительно облегчат движение на сложных участках дороги. Компания заявляет, что в зависимости от версии, суммарное количество электронных вспомогательный систем может достигнуть 19 штук, что не характерно для машины такого класса.

Остается только позавидовать почитателям данного минивэна в ЕС, так как автомобиль новой генерации ожидается в России не ранее 2019 года .

 

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Citroën

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