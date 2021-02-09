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9 фев 2021

В Россию приехал Citroen Berlingo

В Россию приехал Citroen Berlingo
Автор фото: фирма-производитель

Не ищите откровений в этом автомобиле. Перед нами перелицованный Peugeot Partner, который был представлен буквально парой месяцев ранее

Да, машины отличаются между собой буквально двумя деталями. Первая – решетка радиатора. Вторая – эмблема. Вот и все, в остальном машины абсолютно схожи. Соответственно, как и Partner Berlingo будет предлагаться со стандартным и удлиненным кузовом. У последней, к слову, есть важное отличие – сдвижная боковая дверь.

Моторов два – бензин и дизель. Первый - движок 1.6 мощностью в 115 лошадиных сил.  Мощность второго движка – 90 лошадиных сил. Объем мотора тот же, правда, стоит отметить, что дизель у нас с наддувом. Трансмиссия одна на оба агрегата – механика. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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