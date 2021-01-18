Citroen Berlingo пришел к свету

Французский концерн представил свой электрический фургон. Получив к своему названию приставку «Е», Berlingo ничуть не потерял в практичности

Начнем, пожалуй, с электрической части. Силовая установка здесь одна – электромотор с мощностью в 137 лошадиных сил. Емкость аккумулятора тоже одна – на пятьдесят с небольшим киловатт-часов. Запас хода – 270 километров, но есть одно важное уточнение - таких показателей можно достичь только в ECO-режиме, когда мощность мотора принудительно ограничивается на восьмидесяти лошадиных силах.

Любопытно, но если читатели Motorpage предполагают, что электрический фургон был создан по принципу обычной интеграции электромотора и батареи, то они заблуждаются. Фактически, перед нами новый автомобиль, так как машина была создана на новой платформе e-CMP.