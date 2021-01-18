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18 янв 2021

Citroen Berlingo пришел к свету

Citroen Berlingo пришел к свету
Автор фото: фирма-производитель

Французский концерн представил свой электрический фургон. Получив к своему названию приставку «Е», Berlingo ничуть не потерял в практичности

Начнем, пожалуй, с электрической части.  Силовая установка здесь одна – электромотор с мощностью в 137 лошадиных сил.  Емкость аккумулятора тоже одна – на пятьдесят с небольшим киловатт-часов. Запас хода – 270 километров, но есть одно важное уточнение - таких показателей можно достичь только в ECO-режиме, когда мощность мотора принудительно ограничивается на восьмидесяти  лошадиных силах.

Любопытно, но если читатели Motorpage предполагают, что электрический фургон был создан по принципу обычной интеграции электромотора и батареи, то они заблуждаются. Фактически, перед нами новый автомобиль,  так как машина была создана на новой платформе e-CMP.

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