Представляя несколько дней назад обновленный кроссовер C4 Cactus представители компании Citroen неслучайно попросили отныне называть эту модель «хэтчбеком». Обычный хэтбчек C4 будет снят с производства до конца этого года и прямого наследника у него не будет.

В компании напрямую не говорят о причинах такого решения, но ответ лежит на поверхности: продажи Citroen C4 постоянно падают. В прошлом году на европейском рынке было продано 47 тысяч французских хэтчбеков, тогда как лидер С-класса, Volkswagen Golf, разошелся почти полумиллионным тиражом. В России Citroen прекратил продажи данной модели еще в 2015 году, опять таки из-за низкого спроса на нее.

В Citroen говорят, что идеологический наследник Citroen C4 будет представлен после 2020 года. Вероятнее всего, он будет иметь полностью электрическую силовую установку и должен стать глобальной моделью компании, то есть продаваться по всему миру.

