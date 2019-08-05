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5 авг 2019

Citroen подготовит конкурента электрическому Volkswagen

Citroen подготовит конкурента электрическому Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году компания Citroen официально представит преемника хэтчбека С4. У автомобиля будет сразу три версии: две с классическим ДВС на бензине и дизеле, а также одна с полностью электрической силовой установкой

По слухам, новинку построят на современной платформе СМР, которую используют все бренды концерна PSA, за исключением Citroen. Она позволяет создать на одной базе как автомобили с классическими ДВС, так и электрические модификации. Таким образом, новая модель составит конкуренцию как электрохэтчу Volkswagen ID. 3, так и его бензиновому родственнику, модели Golf.

Какие-либо характеристики на данный момент не озвучиваются. В свою очередь, глава отдела стратегического планирования марки Ксавье Пежо в разговоре с Auto Express заявил, что Citroen покажет миру «знаменательную машину», добавив при этом, что новый Citroen буквально «потрясет рынок», и уж точно не будет консервативным.

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