Citroen C4 стал кроссовером после смены поколения

Компания Citroen опубликовала первые фотографии нового кросс-хэтчбека C4, который в будущем заменит модель C4 Cactus

Компания Citroen опубликовала первые фотографии модели C4 третьего поколения, которая теперь больше напоминает кроссовер, нежели хэтчбек. Сами французы называют свой автомобиль кросс-хэтчбеком. Официальная премьера новинки состоится 30 июня 2020 года.



В линейке Citroen новый C4 заменит не только хэтчбек нынешнего поколения, но и C4 Cactus, производство которого будет завершено в 2021 году. Внешними отличительными чертами кросс-хэтчбека станут фирменные сдвоенные фары, рельефный кузов, высокий задний спойлер, а также массивный задний бампер и фонари со сложной графикой.

Подробностей о силовых установках пока нет — в компании лишь отметили, что новый Citroen C4 будет доступен с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, а также с полностью электрическим агрегатом. По предварительным данным, в линейку войдет 1,2-литровая «турботройка» и 1,6-литровая наддувная «четверка», а также дизельный мотор объемом 1,6 литра.