Дела у компании Citroen в России идут не очень хорошо, но это не помешало ей представить новую версию седана С4, которая получила название Black Pack.

Собственно, главное отличие от обычных комплектаций заключается в черной крыше, она доступна для любого цвета кузова кроме, естественно, черного. Также в черный окрашены корпуса наружных зеркал. Из других отличительных особенностей: 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Пакет Black Pack доступен только для самых дорогих комплектаций: Shine и Shine Ultimate. Первая включает в себя противотуманные фары, круиз-контроль, камеру заднего вида, электрохромное салонное зеркало, задний парктроник, задние светодиодные фонари, подогрев передних сидений, а также мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Mirrorlink.

Citroen C4 Black Pack в комплектации Shine обойдется в 1 289 000 рублей с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и в 1 346 000 рублей за версию с турбодвигателем такого же объема мощностью 150 л.с.