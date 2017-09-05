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5 сен 2017

Седан Citroen C4 получил в России спецверсию

Седан Citroen C4 получил в России спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Дела у компании Citroen в России идут не очень хорошо, но это не помешало ей представить новую версию седана С4, которая получила название Black Pack.

Собственно, главное отличие от обычных комплектаций заключается в черной крыше, она доступна для любого цвета кузова кроме, естественно, черного. Также в черный окрашены корпуса наружных зеркал. Из других отличительных особенностей: 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Пакет Black Pack доступен только для самых дорогих комплектаций: Shine и Shine Ultimate. Первая включает в себя противотуманные фары, круиз-контроль, камеру заднего вида, электрохромное салонное зеркало, задний парктроник, задние светодиодные фонари, подогрев передних сидений, а также мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Mirrorlink.

Citroen C4 Black Pack в комплектации Shine обойдется в 1 289 000 рублей с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и в 1 346 000 рублей за версию с турбодвигателем такого же объема мощностью 150 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Citroen

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