Citroen C5 X больше не будет и преемника тоже

Компания Citroen не планирует давать кросс-лифтбеку C5 X новое поколение. Производство модели прекратится после окончания жизненного цикла актуальной версии

C5 X дебютировал в 2021 году. Автомобиль заинтересовал тем, что сочетал в себе элементы универсала и кроссовера в кузове сегмента D. Однако со слов главы марки Тьерри Коскас, продажи такого автомобиля оказались несущественными из-за искусственно созданного сегмента. Вследствие этого, компания намерена сместить фокус на модели городского типа, одноклассниках C3 и C4.

Напомним, что Citroen C5 X предлагается с 1,2- или 1,6-литровыми бензиновыми моторами мощностями 131 л.с. и 175 л.с. соответственно. Также есть 225-сильная гибридная версия с 1,6-литровым мотором. Коробка - 8-ступенчатый “автомат”. Привод исключительно передний.