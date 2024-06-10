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10 июн 2024

Citroen C5 X больше не будет и преемника тоже

Citroen C5 X больше не будет и преемника тоже
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen не планирует давать кросс-лифтбеку C5 X новое поколение. Производство модели прекратится после окончания жизненного цикла актуальной версии

C5 X дебютировал в 2021 году. Автомобиль заинтересовал тем, что сочетал в себе элементы универсала и кроссовера в кузове сегмента D. Однако со слов главы марки Тьерри Коскас, продажи такого автомобиля оказались несущественными из-за искусственно созданного сегмента. Вследствие этого, компания намерена сместить фокус на модели городского типа, одноклассниках C3 и C4.

Напомним, что Citroen C5 X предлагается с 1,2- или 1,6-литровыми бензиновыми моторами мощностями 131 л.с. и 175 л.с. соответственно. Также есть 225-сильная гибридная версия с 1,6-литровым мотором. Коробка - 8-ступенчатый “автомат”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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