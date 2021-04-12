Автомобильный портал Motorpage
12 апр 2021

Citroen C5 представлен официально

Citroen C5 представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Гибрид фастбэка, универсала и кроссовера – взаимоисключающие параграфы? Нет, это новый Citroen C5 X

Все типы кузовов мы перечислили неслучайно, так как производитель сам преподносит новинку, как «кроссоверный универсал в стиле фастбэк». В целом, если смотреть на машину с точки зрения дизайна, то ее облик действительно сочетает черты последних кузовов, а за кроссоверную составляющую отвечает  обвес из неокрашенного пластика и увеличенный до 18 сантиметров дорожный просвет.

Что касается силовых установок, то на европейском рынке их будет три. Первая -  бензиновый мотор 1.2 с турбонаддувом.  Вторая – бензиновый турбо-мотор 1.6. К сожалению, мощность данных двигателей не раскрывается. Зато известна отдача старшей силовой установки – это 225-сильный гибрид.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Сitroen анонсировал преемника семейства C5

07 апреля 2021
Citroen Berlingo

Citroen привез в Россию Berlingo Multispace

23 марта 2021

Citroen C3 Aircross пережил обновление

12 февраля 2021
Citroen Berlingo

В Россию приехал Citroen Berlingo

09 февраля 2021
Citroen e-Berlingo

Citroen Berlingo пришел к свету

18 января 2021
Citroen C4 (2011)

Citroen отзывает свои автомобили в России

29 декабря 2020

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30 Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"
KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным
Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"
Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов
Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 7 2