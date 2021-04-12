Citroen C5 представлен официально

Гибрид фастбэка, универсала и кроссовера – взаимоисключающие параграфы? Нет, это новый Citroen C5 X

Все типы кузовов мы перечислили неслучайно, так как производитель сам преподносит новинку, как «кроссоверный универсал в стиле фастбэк». В целом, если смотреть на машину с точки зрения дизайна, то ее облик действительно сочетает черты последних кузовов, а за кроссоверную составляющую отвечает обвес из неокрашенного пластика и увеличенный до 18 сантиметров дорожный просвет.

Что касается силовых установок, то на европейском рынке их будет три. Первая - бензиновый мотор 1.2 с турбонаддувом. Вторая – бензиновый турбо-мотор 1.6. К сожалению, мощность данных двигателей не раскрывается. Зато известна отдача старшей силовой установки – это 225-сильный гибрид.