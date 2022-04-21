Citroen уже летом откажется от производства минивэнов

Французский концерн официально заявил о завершении «почти тридцатилетней» эпохи минивэнов: в июле нынешнего года будет прекращено производство модели Grand C4 Space Tourer.
Да, крупные микроавтобусы, вроде Traveller остаются в строю – коммерческая техника пользуется большим спросом и в Европе, и на других рынках. На минивэны же несколько лет неуклонно падает спрос, люди отдают предпочтение семиместным кроссоверам. Citroen Grand C4 SpaceTourer пока ещё собирают на заводе в Испании, однако приём заказов уже прекращён.
Надо сказать, что Grand C4 Space Tourer – это тот же самый C4 Picasso, который вышел на рынок в 2006 году. «Золотым» годом для модели стал 2007, когда было продано более трехсот тысяч машин. Первый же минивэн у Citroen появился в 1994 году — им стала семиместная модель Evasion. Заменой этому вэну стал большой C8, а в 1999 году появился Xsara Picasso, который производитель называет революцией и одним из бестселлеров сегмента.