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21 апр 2022

Citroen уже летом откажется от производства минивэнов

Citroen уже летом откажется от производства минивэнов
Автор фото: фирма-производитель
Французский концерн официально заявил о завершении «почти тридцатилетней» эпохи минивэнов: в июле нынешнего года будет прекращено производство модели Grand C4 Space Tourer. 
Да, крупные микроавтобусы, вроде Traveller остаются в строю – коммерческая техника пользуется большим спросом и в Европе, и на других рынках.  На минивэны же несколько лет неуклонно падает спрос, люди отдают предпочтение семиместным кроссоверам. Citroen Grand C4 SpaceTourer пока ещё собирают на заводе в Испании, однако приём заказов уже прекращён.
 
Надо сказать, что Grand C4 Space Tourer – это тот же самый C4 Picasso, который вышел на рынок в 2006 году. «Золотым» годом для модели стал 2007, когда было продано более трехсот тысяч машин. Первый же минивэн у Citroen появился в 1994 году — им стала семиместная модель Evasion. Заменой этому вэну стал большой C8, а в 1999 году появился Xsara Picasso, который производитель называет революцией и одним из бестселлеров сегмента.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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