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22 янв 2018

Citroen вернет в гамму представительскую модель

Citroen вернет в гамму представительскую модель
Автор фото: Autocar

Французская компания Citroen хочет вернуть себе славу производителя необычных машин «от кутюр». Глава бренда Линда Джексон заявила, что Citroen работает над новым флагманским седаном, который заменит сразу две модели, С5 и С6.

Новая модель, созданная по мотивам концепта Citroen C-xperience, показанного в 2016 году на автосалоне в Париже. Citroen может представить ее уже через год, но скорее всего это произойдет лишь в 2020 году.

«Новая модель не будет заменой С5, это будет крупный седан, — заявила Джексон в интервью британскому Autocar. — Большой седан важная веха для крупного автопроизводителя, у которого в гамме должны быть компактные, средние и большие автомобили, включая кроссоверы».

Она подтвердила, что большая часть кейса с новыми моделями ориентирована в первую очередь на китайский рынок. Джексон говорит, что несмотря на бурный рост популярности кроссоверов, седаны все еще остаются очень популярными и занимают значительную часть рынка. В прошлом году продажи Citroen в Китае рухнули на 47,3% из-за сильной конкуренции со стороны местных производителей и отсутствия в гамме большого числа кроссоверов. Ситуацию должен спасти Citroen C5 Aircross и новые седаны.

По словам Джексон C-xperience был тепло встречен публикой как в Европе, так и в Китае и показал, что представительский автомобиль может выглядеть роскошно без обилия хрома и полированного дерева в салоне. Джексон потребовала, чтобы серийная модель была также авангардной по облику и была оснащена всеми последними технологическими разработками PSA
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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