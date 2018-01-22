Французская компания Citroen хочет вернуть себе славу производителя необычных машин «от кутюр». Глава бренда Линда Джексон заявила, что Citroen работает над новым флагманским седаном, который заменит сразу две модели, С5 и С6.

Новая модель, созданная по мотивам концепта Citroen C-xperience, показанного в 2016 году на автосалоне в Париже. Citroen может представить ее уже через год, но скорее всего это произойдет лишь в 2020 году.

«Новая модель не будет заменой С5, это будет крупный седан, — заявила Джексон в интервью британскому Autocar. — Большой седан важная веха для крупного автопроизводителя, у которого в гамме должны быть компактные, средние и большие автомобили, включая кроссоверы».

Она подтвердила, что большая часть кейса с новыми моделями ориентирована в первую очередь на китайский рынок. Джексон говорит, что несмотря на бурный рост популярности кроссоверов, седаны все еще остаются очень популярными и занимают значительную часть рынка. В прошлом году продажи Citroen в Китае рухнули на 47,3% из-за сильной конкуренции со стороны местных производителей и отсутствия в гамме большого числа кроссоверов. Ситуацию должен спасти Citroen C5 Aircross и новые седаны.

По словам Джексон C-xperience был тепло встречен публикой как в Европе, так и в Китае и показал, что представительский автомобиль может выглядеть роскошно без обилия хрома и полированного дерева в салоне. Джексон потребовала, чтобы серийная модель была также авангардной по облику и была оснащена всеми последними технологическими разработками PSA

