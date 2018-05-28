В прошлом году Dodge прекратил производство суперкара Viper, причем в компании тогда заявили, что это имя навсегда ушло в историю: преемника у модели не будет. Но прошло меньше года и американцы передумали.

По информации американских СМИ имя Viper получит новый суперкар, который компания может показать уже в январе следующего года. Но производство его начнется лишь на рубеже 2020-2021 годов.

Новое поколение будет построено на пространственной раме, а в его конструкции будет широко применяться алюминий и углеволокно. Первым на рынок выйдет родстер, а затем купе. Машина сохранит классические пропорции, но лишится двигателя V10. Вместо него под капотом будет установлен атмосферный V8 мощностью 550-560 л.с. Кроме того, не исключено и появление «заряженной версии с мотором Hellcat второго поколения, его отдача может превысить 700 л.с. При этом, суперкар не получит автоматической трансмиссии и будет оснащаться исключительно механической коробкой передач.

Напомним, что производство предыдущего поколения Dodge Viper было прекращено в августе прошлого года. Формальной причиной стала невозможность довести суперкар до новых требований безопасности в США: инженеры так и не смогли интегрировать боковые подушки безопасности в конструкцию машины. Однако в последние годы суперкар практически не пользовался спросом, а его производство несколько раз приостанавливалось.