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25 дек 2023

Ferrari 296 GT3 оценили в 1 660 000 рублей

Ferrari 296 GT3 оценили в 1 660 000 рублей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Amalgan создала копию модели Ferrari 296 GT3 в масштабе 1/8. Всего создано 199 экземпляров. Каждый обойдется по цене реального автомобиля - 18 090 долларов (примерно 1 660 000 рублей)

Внимание к деталям поражает. При первом взгляде на этот Ferrari даже не подумаешь, что это его уменьшенная копия, длинной всего 55,88 см. При этом, каждый элемент 296 GT3 здесь присутствует. Идеальное соотношение пропорций было достигнуто благодаря предоставленным итальянской компанией оригинальным чертежам. Отмечается, что весь процесс изготовления занял 3000 часов, а сама сборка - 300 часов. 

Моделька также получила уменьшенную копию двигателя V6 с турбонаддувом, но он спрятан под крышкой, которую невозможно открыть. Можно только представить, насколько детально скопировали мотор, что даже в компании подметили, что если бы он был побольше, то можно было бы его запустить.

При написании новости использовалась информация:
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