26 май 2026

Ferrari представила электрического «китайца» за более, чем полмиллиона долларов

Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari представила свой первый серийный электрокар. Новинка получила название Luce и стала одной из самых необычных моделей в истории бренда из Маранелло

Автомобиль кардинально отличается от привычных Ferrari. Вместо двухместного суперкара компания создала четырехдверный электрокар в кузове лифтбек. Если бы не знаменитый шильдик, можно было бы подумать, что это очередная новинка от китайских автопроизводителей. Однако за внешний облик модели отвечала фирма LoveFrom, основанная бывшими дизайнерами Apple Джони Айвом и Марком Ньюсоном. Там же создали и интерьер электрокара. Салон получился современным и минималистичным, но не отпускает впечатление, что ты смотришь скорее на бюджетный электромобиль с компактными экранами и дешево выглядящей отделкой. Учитывая, что Luce стоит 520 000 долларов (37,2 млн рублей), что почти в десять раз больше аналогичных моделей из Поднебесной, трудно в полной мере определить, за что клиенты или даже поклонники бренда будут готовы переплачивать.

Вероятно, все дело в силовой установке. Итальянский фастбек оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1035 л.с. Заявленный разгон до «сотни» — 2,5 с. После таких цифр невольно вспоминается 1548-сильный электрокар Xiaomi SU7 Ultra с разгоном до «сотни» за 2,1 с. При этом китаец на рынке стоит от 530 тыс. юаней (5,6 млн рублей). К слову, пример с SU7 Ultra не случаен. Именно данную модель тщательно изучали в Маранелло во время создания Luce.

Тогда, вероятно, Luce отличается внушительным запасом хода? Скорее всего, нет, ведь компания ничего об этом не рассказала. Но известно, что модель комплектуется 122-киловаттной батареей и способна заряжаться от зарядной станции мощностью 350 кВт за примерно 20 минут. Судя по параметрам, можно предположить, что запас хода составит от 500 до 600 км.

Остается полагаться на фирменный «драйв» и управляемость. Об этом в компании заявили в целом только одно — при массе в 2260 кг управляемость Luce сопоставима с автомобилем примерно на 400 кг легче. Не особо ясно, что это значит, но вряд ли они имели в виду 12Cilindri. Однако у Luce будет одна интересная «фишка». Инженеры создали особое звучание электрокара, которое генерируется с помощью вибраций при работе силовой установки, которые целенаправленно усиливаются, как, например, в электрогитаре.

Выход Luce на рынок запланирован на 2027 год. Предзаказы начнутся ближе к концу этого года. Вероятно, электрокар получит определенную популярность в Европе, но, судя по активной интервенции китайских автопроизводителей на европейский рынок, конкурентов у него будет очень много.
 

