NASA помогает Ferrari в разработке их первого электрокара

Космическое агентство будет поможет минимизировать воздействие резкого ускорения на водителя и пассажиров

По словам главы компании Бенедетто Виньи, современные электромобили способны разгоняться настолько резко, что это может вызывать дискомфорт на физиологическом уровне. Именно поэтому Ferrari привлекла к разработке не только медицинских специалистов, но и экспертов NASA. Исследования были направлены на определение предельного уровня ускорения, который остается комфортным для водителя и пассажиров.

Электрокар Luce получил силовую установку с четырьмя электромоторами суммарной мощностью 986 л.с. и ускоряется до «сотни» менее, чем за 2.5 секунды. Максимальная скорость достигает 309 км/ч. Комплектуется электрокар батареей емкостью 122 кВт·ч, но запас хода пока не сообщается. Кроме этого, модель получит систему управления всеми четырьмя колесами и активную подвеску, которую позаимствовали у F80.

Отдельное внимание производитель уделяет интерьеру, который был разработан командой LoveFrom под руководством бывшего дизайнера Apple Джони Айва. Здесь есть цифровые экраны в стиле iPad, множество физических кнопок и «крутилок», однако салон не создает ощущение люксового спорткара, а скорее современного китайского электромобиля. В целом, о позиционировании и стоимости Luce станет ясно после полноценной презентации, где должны будут показать и внешний облик модели.

