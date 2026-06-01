Ferrari разрабатывает систему отстегивания колес при ДТП

Компания Ferrari работает над технологией, которая в случае серьезной аварии позволит колесу частично отделяться от своего штатного положения для защиты водителя и пассажира

На первый взгляд идея кажется парадоксальной, поскольку автопроизводители традиционно стремятся максимально надежно удерживать колеса на автомобиле даже при сильных столкновениях. Однако инженеры Ferrari считают, что при фронтальном ударе под углом нагрузка распределяется неравномерно и в результате колесо может быть смещено назад, что способно привести к частичному разрушению конструкции кузова.

Чтобы избежать такого сценария, инженеры Ferrari предложили модернизировать крепление переднего рычага подвески. Конструкция сохраняет традиционную схему с втулкой и креплением к кузову, однако получает специальные ослабленные зоны. В случае сильного удара эти участки смещаются, тем самым выдвигая колесо из арки. Это помогает снизить вероятность деформации шасси и сохранить больше пространства в зоне ног водителя и пассажира. При этом колесо не будет полностью отделяться от автомобиля. Остальные элементы подвески, включая рулевые тяги и задние точки крепления рычага, продолжат удерживать его на месте.