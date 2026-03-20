Автомобильный портал Motorpage
20 мар 2026

Ferrari признала ошибку с экономией на кнопках

Автор фото: фирма-производитель

Ferrari открыто признала то, о чем в индустрии говорили давно. Сенсорные кнопки в автомобилях обходятся производителям почти вдвое дешевле традиционных. Однако в Маранелло решили отказаться от экономии в пользу удобства

Глава компании Бенедетто Винья подтвердил, что переход на сенсорные кнопки был во многом выгоден поставщикам и снизил себестоимость автомобилей. Тем не менее клиенты оказались не готовы мириться с компромиссами в эргономике. В результате, Ferrari не только пересматривает подход к новым моделям, но и предлагает владельцам уже выпущенных автомобилей заменить сенсорные элементы на классические кнопки. Речь идет о моделях Ferrari Purosangue и 12Cilindri, где сенсорные элементы на руле можно будет заменить на физические переключатели. В новых автомобилях марки традиционные органы управления возвращаются уже на стадии разработки.

Показательным станет будущий электрокар Luce. Его интерьер создается совместно с студией LoveFrom, которые постарались найти баланс между сенсорным и традиционным управлением. В салоне появятся отдельные кнопки для управления климатом и другими функциями, которые не будут спрятаны в меню мультимедийной системы.

Интересно, что подобный разворот намечается и у других брендов. На фоне жалоб пользователей к физическим кнопкам постепенно возвращаются такие автопроизводители, как Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и другие.
 

При написании новости использовалась информация: motor1
motor1

Комментарии к новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 6 9 6 6