Ferrari рассекретила свой кроссовер Purosangue

За всю свою 75-летнюю историю компания Ferrari не обращала свой взор на сегмент кроссоверов. Сегодня все изменилось – представлен первый кроссовер – Purosangue. Надо сказать, что Ferrari стала одной из последних компаний-производителей спорткаров, кто «вошел» в сегмент SUV

При длине 4973 мм, ширине 2028 и высоте 1589 мм вседорожник из Маранелло оказался компактнее своих конкурентов. Lamborghini Urus он уступает в длину почти 14 сантиметров, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX — 17 и почти 7 сантиметров соответственно. Да и в целом, облик Purosangue далек от традиционных кроссоверных форм – силуэт здесь приземистый, и скорее походит на традиционные спорткары.

На старте новинку предложат с двигателем V12 (с отсечкой на 8250 оборотах в минуту), развивающим 725 лошадиных сил и 716 Нм крутящего момента. Позднее ожидается появление гибридных версий на базе моторов V6 и V8. Надо сказать, что до сотни автомобиль способен разогнаться менее чем за три с половиной секунды.