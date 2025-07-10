Ferrari выпустит эксклюзивную версию Daytona SP3

Ferrari объявила о возвращении спорткара Daytona SP3. Речь идет об эксклюзивном 600-м экземпляре. Автомобиль будет выставлен на аукцион RM Sotheby’s в рамках Monterey Car Week в августе этого года

Все средства, вырученные от продажи Daytona SP3, пойдут в благотворительный фонд Ferrari Foundation, который поддерживает развитие образовательных учреждений по всему миру. Аналогичный шаг компания уже предпринимала в 2016 году с 500-м LaFerrari, который был продан за 7 млн долларов. Деньги пошли на помощь пострадавшим от землетрясения в Италии.

От обычной версии Daytona SP3 новинка отличается эксклюзивным черно-желтым цветом кузова и надписью «Ferrari» на капоте. Внутри также можно встретить таблички, напоминающие об эксклюзивности автомобиля. Отделка салона выполнена из переработанных шин, а карбоновые элементы на рулевой колонке и приборной панели выполнены по технологиям из Формулы-1.

Этот Daytona SP3 станет последним с 840-сильным V12. На его смену придет V6. Хотя модель выйдет в единственном экземпляре, Ferrari намекает, что это не последнее слово V12 в среднемоторной компоновке. Компания обещает выпустить автомобили с ДВС, пока это будут позволять европейские законы.

