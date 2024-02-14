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14 фев 2024

Представлен Ferrari 296 GTS из кубиков Lego в реальную величину

Представлен Ferrari 296 GTS из кубиков Lego в реальную величину

Тематической парк Legoland во Флориде, США, в очередной раз привлекает внимание фанатов датского конструктора своими уникальными постройками

В этот раз компания Lego представила спорткар Lego Ferrari 296 GTS в реальную величину. Конечно, автомобиль не может быть создан полностью из пластмассового конструктора, поэтому каркас (рама) у него из металла. В итоге, команде “строителей” из 10 человек потребовалось около 1850 часов, чтобы воссоздать кузов и интерьер спорткара полностью из Lego. Автомобиль сохранил светотехнику, включая фары, а также рулевое колесо. Из кубиков воссоздали турбированный V6, который на реальном автомобиле выдает 819 л.с. К слову, весит легомобиль более двух тонн, что на 500 кг больше настоящего 296 GTS.

Следует отметить, что это не первая коллаборация с итальянским автопроизводителем. В прошлом году в датском Legoland представили Lego Ferrari Monza SP1, а в Калифорнии показали Lego Ferrari F40.

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