В Ferrari 488 Pista появилась дурь

Тюнинг, ах это сладкое слово, которое будоражит ума и сердца миллионов людей. При правильном подходе из каждого автомобиля можно сделать конфету или ракету, даже если машина и так быстра, как ветер. Руки мастеров из ателье Novitec сделали это с Ferrari 488 Pista.

Стоит пояснить, что 448-я модель является самым мощным серийным автомобилем в линейке Ferrari. Сердце этой красотки выдает 720 л. с. и 770 Н·м крутящего момента. Это много, только специалистам Novitec этого оказалось мало, и они решились произвести комплекс доработок. Начнем с простого: автомобиль получил новый кузовной обвес из композитных материалов, который был специально оптимизирован в аэродинамической трубе. В числе новых элементов: передний и задний спойлер, а также корпусы внешних зеркал из углепластика.

Вишенкой на торте стали доработки двигателя. Мастера произвели перепрошивку электронного блока управления 3,9-литровой твин-турбо «восьмерки», в результате чего отдача мотора повысилась до 800 л. с. и 896 ньютон-метров. Суперкар способен набирать первую «сотню» за 2,7 сек., что на 0,15 сек. быстрее стандартного автомобиля. Максимальная же скорость выросла до 345 км в час.