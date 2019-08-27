Умер дважды - теперь окончательно

Сегодня речь пойдет о интересном автомобиле- Fiat 124 Spider. Дело в том, что в истории возрожденной в 2016 году модели решили окончательно поставить точку

Немного истории- родстер вернулся на рынок в 2016 году через 31 год после первого завершения производства. Возродить модель удалось благодаря партнерству с «Маздой» — именно ее легендарный родстер MX-5 лег в основу аналогичной модели «Фиата».

Правда, в разговоре с изданием Autocar генеральный директор марки Оливье Франсуа признал, что возрожденный 124 Spider был «крутым и прибыльным» проектом, однако новое поколение публика увидит вряд ли. Занятно, родстер никогда не планировался как массовая модель, но, как бы парадоксально это ни было, именно он в прошлом месяце стал самой продаваемой моделью Fiat в Америке.