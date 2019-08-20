Fiat отзовет более 200 кроссоверов в России

Компания Fiat приняла решение отозвать в России 246 кроссоверов Freemont. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были проданы с августа 2013 по август 2014 года

Проблема серьезная- риск короткого замыкания. «Причиной отзыва является вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля», — говорится в сообщении Росстандарта.

В сервисных центрах на всех отзываемых кроссоверах проверят и обновят программное обеспечение контрольного модуля двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Автопроизводитель уведомит владельцев о необходимости приехать к дилеру. Традиционно, выяснить необходимость посещения сервисного центра можно и самостоятельно, проверив VIN-код через сайт Росстандарта.