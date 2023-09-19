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19 сен 2023

Fiat 600 получит гибридную силовую установку

Fiat 600 получит гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Fiat раскрыла технические характеристики гибридной версии компактного кроссовера Fiat 600. Цена начинается от 24 950 евро (2 572 000 рублей)

Данная модель дебютировала в июле этого года. Тогда компания раскрыла технические характеристики электрической модификации 600е и только авансировала повеление гибрида. Дизайн обеих версий не отличается. Габариты также не изменились: 4171/1781/1523 мм., а колесная база - 2562 мм.

«Шестисотый» сконструирован на платформе CMP, на которой также базируются Jeep Avenger, Peugeot 2008 и Opel Mokka. В основе гибридной силовой установки лежит 1,2-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 100 л.с. и 48-вольтовый электромотор мощностью 28 л.с. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатым роботом. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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