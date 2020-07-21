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21 июл 2020

FIAT «воскресил» Элвиса Пресли для рекламы

FIAT «воскресил» Элвиса Пресли для рекламы
Автор фото: фирма-производитель

FIAT выпустил необычный рекламный ролик своего легкого пикапа Strada второго поколения, для которого «воскресил» легендарного американского короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, умершего еще в 1977 году

Двухминутный рекламный фильм получил название «Легенда». Он начинается с того, как Элвис выходит на сцену и поет песню Blue Suede Shoes из своего дебютного альбома (к слову, до него ее исполнял американский певец Карл Перкинс), после чего в зал буквально врывается пикап FIAT Strada. Элвис покидает сцену, садится в машину и уезжает на ней. По дороге он встречает своих подражателей, направляется в зал для восточных единоборств, где показывает несколько боевых приемов. В это же время в пикап грузят деревянный ящик, и Элвис сначала уезжает на пикапе в пустыню, проезжает мимо съемочной площадки, после чего попадает на танцпол, разбивает ящик, в котором находится его гранитная копия, и стрелой «выбивает» неоновую надпись Nova Fiat Strada (новый Фиат Страда).

Короля рок-н-ролла сыграл Dean Z — его двойник из Миссури, штат США. В 2013 году он выиграл организованный семьей Пресли конкурс двойников. Strada — это компактный пикап с несущим кузовом. Его длина составляет всего 4480 мм. По словам сотрудников FIAT, это самый компактный пятиместный пикап в мире с четырьмя дверьми. Под капотом находятся лишь компактные атмосферные моторы с очень невысокой мощностью. Базовый двигатель серии Fire объемом 1,4 литра выдает мощность 88 л.с., за доплату предлагается более производительная 110-сильная «четверка» Firefly. Коробка передач безальтернативная — 5-скоростная механическая.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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