Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2024

Fiat показала пять новых концептуальных автомобилей

Fiat показала пять новых концептуальных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Fiat представила пять концептуальных автомобилей, которые в ближайшие годы получат серийные версии. Один из них дебютирует уже в этом году

Им станет совершенно новый Fiat Panda, который значительно прибавит в габаритах по сравнению с актуальным хэтчбеком и будет больше позиционироваться как компактный кроссовер. Судя по новому дизайнерскому стилю, множество деталей в интерьере будет выполнено в овальных и цилиндрических формах. Главной внешней особенностью будущих автомобилей станет новая оптика, состоящая из множества квадратных светодиодных элементов. Отмечается, что автомобиль создан с использованием переработанных и экологичных материалов, включая пластик и даже бамбук.

Также показали концепты пикапа Fiat Strada и фастбэка, который станет наследником Fiat Fastback и Fiat Tipo. Более того, на основе Panda сделают более крупный кроссовер и внедорожник Camper. К тому же, все модели будут делить одну платформу Stellantis, которая позволит оснастить автомобиль как традиционными ДВС, так и электрическими силовыми установками.

Серийную “Панду” покажут в июле этого года, когда компания будет праздновать 125 лет со дня создания итальянского бренда. А дальше по плану каждую новинку собираются выводить на рынок каждый год до 2027. 
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat 500e RED

Рассекречен “красный” электрохэтч Fiat 500e RED для США

05 декабря 2023
Fiat Fastback

Представлена спортивная версия Fiat Fastback

30 октября 2023
Fiat 600 Hybrid

Fiat 600 получит гибридную силовую установку

19 сентября 2023
Fiat Topolino

Представлен новый Fiat Topolino

31 мая 2023
Fiat Multipla

Создатель самого уродливого в мире автомобиля решил оправдаться

15 августа 2022
Fiat Fastback

Fiat представил новый кроссовер Fastback

04 августа 2022

 Новости Fiat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
BAIC U5 Plus - baic u5 plus (2023) «банька по-белому»
Тест драйв
16 февраля 2024

BAIC U5 Plus
"«Банька по-белому»"
AITO M5
Тест драйв
12 февраля 2024

AITO M5
"Новый взгляд на авто"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 0 0