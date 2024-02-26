Fiat показала пять новых концептуальных автомобилей

Итальянская компания Fiat представила пять концептуальных автомобилей, которые в ближайшие годы получат серийные версии. Один из них дебютирует уже в этом году

Им станет совершенно новый Fiat Panda, который значительно прибавит в габаритах по сравнению с актуальным хэтчбеком и будет больше позиционироваться как компактный кроссовер. Судя по новому дизайнерскому стилю, множество деталей в интерьере будет выполнено в овальных и цилиндрических формах. Главной внешней особенностью будущих автомобилей станет новая оптика, состоящая из множества квадратных светодиодных элементов. Отмечается, что автомобиль создан с использованием переработанных и экологичных материалов, включая пластик и даже бамбук.

Также показали концепты пикапа Fiat Strada и фастбэка, который станет наследником Fiat Fastback и Fiat Tipo. Более того, на основе Panda сделают более крупный кроссовер и внедорожник Camper. К тому же, все модели будут делить одну платформу Stellantis, которая позволит оснастить автомобиль как традиционными ДВС, так и электрическими силовыми установками.

Серийную “Панду” покажут в июле этого года, когда компания будет праздновать 125 лет со дня создания итальянского бренда. А дальше по плану каждую новинку собираются выводить на рынок каждый год до 2027.

