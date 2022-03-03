Fiat представил электрический минивен E-Ulysse

В техническом плане новинка повторяет другие вэны брендов, входящих в концерн Stellantis — например, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life. Здесь используются общая платформа и общие же силовые установки. Впрочем, существуют и важные отличия.

Во-первых, если аналоги Peugeot или Citroen можно приобрести силовой установкой, состоящей из двух моторов (по одному на каждую ось), то вариант от Fiat предлагается лишь с одним электрическим мотором (спереди), мощностью в 136 лошадиных сил.

Максимальная скорость здесь – 180 километров в час, а разгон до сотни занимает 13.5 секунд. Зато у покупателя есть выбор между двумя батареями разной емкости – 50 или 75 кВт⋅ч. Если говорить о запасе хода, то с меньшим аккумулятором машина может проехать 250 километров, с большим- на сто километров больше. От 100-киловаттной станции быстрой зарядки восполнить энергозапас на 80% можно за 30 минут.

Во-вторых, у E-Ulysse есть уникальная конфигурация салона под названием Lounge. Компоновка здесь получается интересной – четыре раздельных капитанских кресла и большой раскладной стол. Из интересных опций можно отметить трехзонный климат-контроль и дополнительную мультимедийную систему для задних пассажиров.