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3 мар 2022

Fiat представил электрический минивен E-Ulysse

Fiat представил электрический минивен E-Ulysse
Автор фото: фирма-производитель

В техническом плане новинка повторяет другие вэны брендов, входящих в концерн  Stellantis — например, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life. Здесь используются общая платформа и общие же силовые установки. Впрочем, существуют и важные отличия.

Во-первых, если аналоги Peugeot  или Citroen можно приобрести силовой установкой, состоящей из двух моторов (по одному на каждую ось), то вариант от Fiat  предлагается лишь с одним электрическим мотором (спереди),  мощностью в 136 лошадиных сил.

Максимальная скорость здесь – 180 километров в час, а разгон до сотни занимает 13.5 секунд.  Зато у покупателя есть выбор между двумя батареями разной емкости – 50 или 75 кВт⋅ч. Если говорить о запасе хода, то  с меньшим аккумулятором машина может проехать 250 километров, с большим-  на сто километров больше. От 100-киловаттной станции быстрой зарядки восполнить энергозапас на 80% можно за 30 минут.

Во-вторых, у E-Ulysse есть уникальная конфигурация салона под названием Lounge.  Компоновка здесь получается интересной – четыре раздельных капитанских кресла и большой раскладной стол. Из интересных опций можно отметить трехзонный климат-контроль и дополнительную мультимедийную систему для задних пассажиров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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