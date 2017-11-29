Некогда у компании Fiat были очень сильные позиции в Южной Америке, она первой из европейских автопроизводителей пришла сюда и сразу же предложила недорогие модели. Однако в конкурентом В-классе Fiat последние годы был представлен морально и технически устаревшей Linea. Теперь ей на смену пришел новый седан, который получил имя Cronos.

Седан построен на модульной платформе MP-S, той же, на которой был весной представлен хэтчбек Argo. Их внешность практически идентична (за исключением, конечно же формы кузова), но у Cronos иная радиаторная решетка и фары.

Fiat Cronos будет оснащаться 1,3- и 1,8-литровыми двигателями, оба они будут иметь варианты, работающие как на бензине, так и на этаноле. В качестве трансмиссии будет предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач и 6-ступенчатый «автомат».

Седан в топой комплектации сможет похвастаться системой бесключевого доступа, мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном, кондиционером и многим другим.

Продажи седана на рынке Южной Америки стартуют в первом квартале следующего года. Вероятнее всего, следом машина будет представлена в Индии, а затем и в Китае.

