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29 ноя 2017

Fiat рассекретил конкурента нового седана Volkswagen Polo

Fiat рассекретил конкурента нового седана Volkswagen Polo
Автор фото: фирма-производитель

Некогда у компании Fiat были очень сильные позиции в Южной Америке, она первой из европейских автопроизводителей пришла сюда и сразу же предложила недорогие модели. Однако в конкурентом В-классе Fiat последние годы был представлен морально и технически устаревшей Linea. Теперь ей на смену пришел новый седан, который получил имя Cronos.

Седан построен на модульной платформе MP-S, той же, на которой был весной представлен хэтчбек Argo. Их внешность практически идентична (за исключением, конечно же формы кузова), но у Cronos иная радиаторная решетка и фары.

Fiat Cronos будет оснащаться 1,3- и 1,8-литровыми двигателями, оба они будут иметь варианты, работающие как на бензине, так и на этаноле. В качестве трансмиссии будет предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач и 6-ступенчатый «автомат».

Седан в топой комплектации сможет похвастаться системой бесключевого доступа, мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном, кондиционером и многим другим.

Продажи седана на рынке Южной Америки стартуют в первом квартале следующего года. Вероятнее всего, следом машина будет представлена в Индии, а затем и в Китае.
 

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При написании новости использовалась информация:
Fiat

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