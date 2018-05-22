Концерн Fiat Chrysler Automobiles продолжает реорганизацию своего европейского отделения. В концерне решили вывести производство массовых моделей марки Fiat из Италии.

По всей видимости в FCA решили, что право нести имя «Made in Italy» могут только дорогие модели компании. Так, производство Fiat Panda будет перенесено на польский завод концерна, где сегодня собирают 500, Abarth 595 и Lancia Ypsilon. Судьбa Alfa Romeo MiTo предрешена: наследника у нее не будет. Потому заводы Fiat в Турине и Неаполе будут переоборудованы под выпуск моделей Maserati и Jeep.

Завод в Мельфи, где собирают Punto, перепрофилируют под выпуск второго кроссовера Maserati. Ну а сам Fiat Punto также станет частью истории: в компании решили не делать его наследника.

FCA постепенно избавляется от моделей, которые не пользуются популярностью. Кроме того, новая стратегия позволит сделать итальянские заводы более гибкими, а также позволит быстрее внедрить гибридные и полностью электрические модели.

Европейское подразделение концерна уже много лет является убыточным. В FCA считают, что перенос производства бюджетных моделей в Польшу позволит снизить себестоимость производства, а в Италии нужно производить больше моделей с высокой добавленной стоимостью, то есть премиальных и люксовых автомобилей.

