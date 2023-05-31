Автомобильный портал Motorpage
31 май 2023

Представлен новый Fiat Topolino

Представлен новый Fiat Topolino
Автор фото: фирма-производитель

Fiat Topolino (мышонок) в свое время стал для Италии тем же самым, что и Volkswagen Beetle  для Германии -  автомобиль поставил на колеса всю страну!  Вспомнив о былой славе, Fiat решил возродить «старичка»

К сожалению, уникального в модели будет мало, разве что дизайн. Дело в том, что новый «Тополино» станет лишь версией электрического квадрицикла Citroen AMI. То есть в движение автомобиль приводится скромным 8-сильным электромотором, который обеспечивает максимальную скорость в 45 километров в час.

Экстерьер у машины вышел специфическим – ее окрасили в пастельный «мятный» с глянцевыми черными акцентами.  Электрокар также лишили дверей, а вместо жесткой крыши появился мягкий тент.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat Multipla

Создатель самого уродливого в мире автомобиля решил оправдаться

15 августа 2022
Fiat Fastback

Fiat представил новый кроссовер Fastback

04 августа 2022
Fiat FCC4 concept 2014 вид спереди

Fiat разрабатывает купе-кроссовер

10 июня 2022
Fiat Doblo

Fiat Doblo потерял свою индивидуальность

07 июня 2022
Fiat 500e La Prima by Bocelli

Fiat будет разрабатывать машины при участии оперных певцов

18 апреля 2022
Fiat E-Ulysse

Fiat представил электрический минивен E-Ulysse

03 марта 2022

 Новости Fiat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 0 0