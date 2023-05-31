Представлен новый Fiat Topolino

Fiat Topolino (мышонок) в свое время стал для Италии тем же самым, что и Volkswagen Beetle для Германии - автомобиль поставил на колеса всю страну! Вспомнив о былой славе, Fiat решил возродить «старичка»

К сожалению, уникального в модели будет мало, разве что дизайн. Дело в том, что новый «Тополино» станет лишь версией электрического квадрицикла Citroen AMI. То есть в движение автомобиль приводится скромным 8-сильным электромотором, который обеспечивает максимальную скорость в 45 километров в час.

Экстерьер у машины вышел специфическим – ее окрасили в пастельный «мятный» с глянцевыми черными акцентами. Электрокар также лишили дверей, а вместо жесткой крыши появился мягкий тент.