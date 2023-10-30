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30 окт 2023

Представлена спортивная версия Fiat Fastback

Представлена спортивная версия Fiat Fastback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Fiat представила в Бразилии спортивную версию кроссовера Fastback под названием Abarth. Стоимость начинается от 159 990 реалов (примерно 2 989 000 рублей)

Главными отличительными особенностями спортивной версии стали красные акценты по всему периметру кузова, на колесных дисках и в салоне. Также немного изменился дизайн бамперов. На решетке радиатора теперь установлен логотип со скорпионом. В техническом плане нововведения коснулись тормозной системы, амортизаторов и рулевого управления.

Под капотом бензиновая “турботройка” объемом 1,3 л. Мощность - 180 л.с. (185 л.с. в версии мотора, работающего на этаноле). Мотор работает в паре с 6-ступенчатым “автоматом”. Привод исключительно передний. Фишкой данной версии стал новый режим вождения Poison, который активируется путем нажатия красной кнопки. В таком режиме разгон до “сотни” составит 7,6 с. (8,1 с. в стандартной версии). Максимальная скорость - 220 км/ч.

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