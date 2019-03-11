Собери меня

Итальянская компания FIAT в текущем году празднует свое 120-летние, и в рамках проходящего в Швейцарии автосалона итальянцы представили концептуальный электрический хэтчбек, который в буквальном смысле можно собрать «под себя»

Дело в том, что кузов этого автомобиля состоит из деталей, которые были отпечатаны на 3D- принтере. Концепция модели такова, что покупатели смогут при помощи программы персонализации заказывать детали у дилеров, на интернет-площадках или даже печатать их самостоятельно. Например, клиентам еще на стадии покупки будут предлагать четыре варианта дизайна крыши, бамперов, колпаков колес и внешних панелей.

Интересно, что персонализация не ограничивается одним лишь внешним видом, например, покупатели также смогут нарастить емкость батарей электрокара, хотя эту процедуру, все-таки, придется осуществлять на фирменных станциях техобслуживания, поскольку придется менять прошивку блока управления батареи.