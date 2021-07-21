В России возобновляется производство Fiat

Вопрос отечественного производства Fiat некоторое время оставался без ответа – после того как Sollers заявил о закрытии некоторых линий, автомобили Fiat остались без прописки. Однако, теперь все наладится

Все в свои руки взял альянс Stellantis, куда Fiat входит с недавнего времени. Сборку машин наладят на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. «В дополнение к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel в следующем году также добавятся автомобили линейки Fiat Professional. Надеюсь, это будет началом долгой истории нового бренда в Калуге», — объяснил старший вице-президент Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшман.

Первой моделью, которая встанет на конвейер, станет фургон Fiat Scudo. Говорить об этой модели много не приходится, так как модель является перелицованным вариантом Peugeot Expert. Интересный факт - по словам руководства Stellantis, несколько моделей российской сборки были направлены на европейские заводы, где инженеры высоко оценили ее качество.