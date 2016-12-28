Американская компания Ford планирует представить на грядущей Международной выставке потребительской электроники (CES-2017) модернизированную версию автономного седана Fusion.

После обновления гибридной модификации седана Fusion, американский автопроизводитель выпустил новое поколение его автономной версии. Как указывается в официальном сообщении компании, аппаратное обеспечение осталось тем же, что и у предшественника, однако, благодаря стараниям американских инженеров, его мощность значительно выросла. В частности, это касается модулями, которые занимаются обработкой сигналов, поступающих с многочисленных датчиков, в удобоваримую для «электронного водителя» форму – теперь они стали работать гораздо быстрее.

Кроме того, на Ford Fusion были установленные новые лидары с более широким углом обзора, что позволило сократить их количество с четырех до двух. «Побочным» эффектом этого стало улучшение внешнего вида автомобиля.

Обо всех этих нововведениях компания панирует рассказать более подробно на выставке CES-2017 в Лас-Вегасе. Более того, в отличие от многих других компаний, которым пришлось выбирать между CES и автосалоном в Детройте, Ford привезет автономный Fusion на оба мероприятия.

Напомним, что впервые американские «беспилотники» Ford Fusion вышли на дорожные тесты еще в 2013 году. До сих пор компания продолжает улучшать систему автономного управления и следующим полигоном для ее испытания станут дороги общего пользования штатов Аризона, Калифорния и Мичиган.