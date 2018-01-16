Компания Ford рассекретила обновленный кроссовер Edge. Напомним, что нынешнее поколение большого кроссовера, построенного на платформе Mondeo продается с 2014 года, так что рестайлинг этот плановый.

Внешне машина изменилась не сильно: новые бамперы, переработанная оптика и иная задняя дверь. А вот интерьер подвергся полной «перетряске». Полностью изменилась архитектура центральной консоли, рычаг выбора режимов «автомата» был заменен шайбой, даже форма подстаканников изменилась с тем, чтобы стать более удобной. Естественно, обзавелся обновленный Ford Edge и мультимедийной системой SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Двигатели остались прежними, только мощность базового 2-литрового турбомотора была увеличена с 248 до 253 л.с. Но все силовые агрегаты без исключения получили новый 8-ступенчатый «автомат».

Ну и, наконец, в гамме появилась «заряженная» версия ST: Edge стал первым кроссовером Ford, который прошел подготовку в заводском тюнинг-отделении Ford Perfomance. Под капотом расположен 2,7-литровый турбомотор семейства EcoBoost мощностью 340 л.с., за рулем появились лепестки ручного переключения «передач» автоматической трансмиссии, естественно, машина получила иной аэродинамический обвес. В списке опций: более производительные тормоза и жесткая подвеска. Ford Edge ST будет доступен исключительно в полноприводном варианте.

В Европе Ford продает Edge, была попытка вывести эту модель и на российский рынок, но продажи довольно быстро свернули: у нас кроссовер не пользовался популярностью из-за высокой цены и наличия более «внедорожного» Explorer. Впрочем, сейчас российский рынок на подъеме и не исключено, что Ford вновь вернет эту модель к нам.

