Американцы показали спецверсии Ford Transit и Ford Ranger

Компания Ford подготовила новые специальные версии MS-RT для фургона Transit Custom и пикапа Ranger. По сравнению с предыдущими тюнингами MS-RT, автомобили теперь отличаются не только измененной внешностью, но и модифицированной силовой установкой

Transit Custom MS-RT отличается более “спортивной” внешностью. Автомобиль получил иной передний бампер со сплиттером и крупными воздухозаборниками, спойлер над дверью багажного отделения и четыре патрубка выхлопной системы на заднем бампере. Внутри установлены сиденья с развитой боковой поддержкой, а отделка выполнена с использованием черной экокожи и замши с “квадратным” синим рисунком.

Transit Custom MS-RT предложен как с традиционными двигателями (2,0-литровый дизель на 150 л.с. или 170 л.с.), гибридной силовой установкой PHEV (2,5-литровый “атмосферник” и электромотор суммарной мощностью 233 л.с.), так и с одним электромотором, которому досталось больше всего изменений. Теперь мощность электродвигателя на E-Transit Custom MS-RT составляет 285 л.с. (на стандартной версии - 217 л.с.). Емкость аккумулятора - 82,5 кВт*ч. Запас хода - 300 км. Привод - задний.

Что касается Ford Ranger MS-RT, то тут изменения менее вызывающие. Автомобиль получил иные бампера, 21-дюймовые диски и небольшие накладки в виде спойлеров на задней части кабины и крышки грузового отделения. В салоне устанавливаются те же сиденья, как и на фургоне. Под капотом - модифицированный дизельный V6 объемом 3,0 л. Мощность - 240 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 10-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

