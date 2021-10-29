Бритацны воскресят Ford Sierra RS500

В восьмидесятых годах этот автомобиль был символом кольцевых гонок – на Sierra RS500 ковались победы и в ралли!

К сожалению, в 90-х годах слава модели устремилась к закату – на сцену вышли новые игроки – Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer и так далее, а Sierra постепенно ушла в тень. На днях в Англии команда энтузиастов решила возродить эту модель. Этим займется инжиниринговая компания CNC Engineering AWS в сотрудничестве с автоспортивной командой Andy Rouse Engineering. Участие последних в проекте очень символично, так как команда выигрывала гоночные чемпионаты в 1988 году именно на Ford Sierra.

Новые Sierra RS500 построят в максимальном соответствии с оригиналом, но под капотом расположится современный двухлитровый турбомотор от компании Cosworth мощностью в 575 лошадиных сил. В качестве коробки передач будет использоваться 5-ступенчатая механика от фирмы Getrag.