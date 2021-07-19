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19 июл 2021

Есть ли что-то общее между Ford и Skyline

Есть ли что-то общее между Ford и Skyline

Американский концерн подал заявку на патентование названия Skyline в Ведомство по патентам и товарным знакам США

Вообще, это наименование прочно ассоциируется с Nissan и его спорткарами. Зачем оно понадобилось Ford и замешаны ли в этом японцы - неизвестно. Вообще можно построить целую кучу теорий: дескать, "Скаи" никогда не продавались официально в США - лишь под брендом Infiniti и Nissan GTR, а Ford уже довольно давно неоднократно использовал производное от него Skyliner. Так обозначались некоторые купе-кабриолеты американской марки, так что может быть на наших глазах рождается мощная коллаборация.

Впрочем, эту теорию можно легко разнести в щепки. Американские "Скайлайнеры" были рождены в 50-х годах, когда автопром Японии еще был в зачаточном состоянии… Заметим, что заявка подана  в категории «Наземный автотранспорт, а именно внедорожники, пикапы и легковые автомобили». То есть новинкой может быть автомобиль любого форм-фактора

При написании новости использовалась информация:
Drom

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