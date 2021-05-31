Ford готовит очень мощный двигатель

Плачьте экологи! Еще живы в Америке те компании, которые готовы разнести в пух и прах все жесткие стандарты разработкой мощных движков. Именно так недавно поступил Ford

Да, американский концерн заявил о разработке нового семилитрового движка V8. Мотор интересен хотя бы тем, что он будет устанавливаться исключительно на тяжелые пикапы и фургоны E-Series. Дабы визуализировать объект, вспомните пикап Super Duty – вот эта бандура и будет обладать новым «сердцем».

Заметим, что и сам мотор будет очень интересным. Так, например, его оборудуют двумя турбокомпрессорами. Точная мощность новинки пока неизвестна, однако, инженеры-любители уже собирали подобные конфигурации «на коленке» и на основе предыдущего поколения мотора. Такие конструкции выдавали около тысячи лошадиных сил.