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31 май 2021

Ford готовит очень мощный двигатель

Ford готовит очень мощный двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Плачьте экологи! Еще живы в Америке те компании, которые готовы разнести в пух и прах все жесткие стандарты разработкой мощных движков. Именно так недавно поступил Ford

Да, американский концерн заявил о разработке нового семилитрового движка V8. Мотор интересен хотя бы тем, что он будет устанавливаться исключительно на тяжелые пикапы и фургоны E-Series.  Дабы визуализировать объект, вспомните пикап Super Duty – вот эта бандура и будет обладать новым «сердцем».

Заметим, что и сам мотор будет очень интересным. Так, например, его оборудуют двумя турбокомпрессорами. Точная мощность новинки пока неизвестна, однако, инженеры-любители уже собирали подобные конфигурации «на коленке» и на основе предыдущего поколения мотора. Такие конструкции выдавали около тысячи лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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