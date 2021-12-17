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17 дек 2021

Ford Mustang обзавелся заряженной версией Shelby

Ford Mustang обзавелся заряженной версией Shelby
Автор фото: фирма-производитель

Компания Shelby American представила новую модификацию актуального поколения Ford Mustang: она получила наименование GT500K, где последние буквы являются обозначением «King of the road»

На звание короля дороги автомобиль однозначно может претендовать, так как его мощность доведена до безумных значений. Штатный пятилитровый V8 теперь развивает девятьсот лошадиных сил.  Такие цифры были достигнуты путем установки нового нагнетателя, увеличенного интеркулера и кастомной системы выпуска. Разумеется, был переписан и софт блока управления двигателем. К сожалению, производитель не раскрывает динамических характеристик.

Из других доработок, пожалуй, можно отметить установку иных компонентов подвески. Например, альтернативные регулиру¬емые пружины, заново откалибро¬ванные адаптивные амортизаторы и стабили¬заторы поперечной устойчивости от Ford Performance. Что касается внешних отличий, то здесь все свелось к установке боди-кита из углепластика.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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